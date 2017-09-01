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Гамова вошла в состав комиссии спортсменов Европейской конфедерации волейбола

Спорт
1 сентября, 20:46 UTC+3 ТАСС

Такое решение было принято на 38-й Генеральной ассамблее ЕКВ в польском Кракове

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Екатерина Гамова

Екатерина Гамова

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 1 сентября. Россиянка Екатерина Гамова, завершившая карьеру в октябре 2016 года, вошла в состав комиссии спортсменов Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ). Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Такое решение было принято на 38-й Генеральной ассамблее ЕКВ в польском Кракове. ЕКВ создает рабочую группу спортсменов, что фактически является комиссией, для более четкой координации между волейболистами и функционерами.

Гамова стала единственной россиянкой, вошедшей в состав комиссии. Всего в рабочую группу вошли восемь спортсменов.

Гамова выступала за российские клубы "Метар" (1996-98), "Уралтрансбанк" (1998-2000), "Уралочка" (2000-03), подмосковное "Динамо" (2003-04), московское "Динамо" (2004-09), турецкий "Фенербахче" (2009-10) и казанское "Динамо" (2010-16). За свою карьеру она 11 раз побеждала в чемпионатах страны. Является четырехкратной обладательницей Кубка России. В составе "Фенербахче" стала чемпионкой Турции, обладательницей Кубка и Суперкубка страны.

В составе казанского "Динамо" Гамова пять раз становилась чемпионкой России (2011-15), победительницей Лиги чемпионов (2014) и клубного чемпионата мира (2014). В составе сборной России становилась двукратной чемпионкой мира (2006, 2010) и Европы (1999, 2001), двукратным серебряным призером Олимпийских игр (2000, 2004).

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