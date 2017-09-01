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Дарья Клишина стала седьмой на финальном этапе "Бриллиантовой лиги" в прыжках в длину

Спорт
1 сентября, 21:16 UTC+3 ТАСС

Cеребряный призер чемпионата мира - 2017 показала результат 6,49 метра, победила сербка Ивана Шпанович, прыгнувшая на 6,70

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Прыгунья в длину Дарья Клишина

Прыгунья в длину Дарья Клишина

© Оксана Тоскич/ТАСС

ТАСС, 1 сентября. Обладательница серебряной медали чемпионата мира - 2017 в прыжках в длину россиянка Дарья Клишина заняла седьмое место на финальном этапе "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе. Спортсменка, выступающая под нейтральным флагом, показала результат 6,49 метра.

Победу одержала сербка Ивана Шпанович, показавшая результат 6,70 метра. Шпанович второй раз в текущем сезоне выигрывает этап "Бриллиантовой лиги", на соревнованиях в Лозанне она также была первой. Второй стала британка Лоррейн Юген (6,65), третьей - американка Шакела Сондерс (6,64).

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

На чемпионате мира 2017 года в Лондоне Клишина завоевала серебряную медаль, показав результат 7 метров. В этом сезоне лучшим результатом на этапах "Бриллиантовой лиги" для Клишиной стало второе место на соревнованиях в Осло. Россиянка прыгнула на 6,75 метра.

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