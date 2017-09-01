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ЦСКА победил "Авангард" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Спорт
1 сентября, 22:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

Армейцы дома были сильнее омичей со счетом 3:0

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над омским "Авангардом" со счетом 3:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы забросили Кирилл Капризов (2-я минута), Роман Любимов (53) и Джефф Плэтт (60).

В третьем периоде встречи защитник "Авангарда" Максим Минеев броском разбил стекло, что вызвало остановку матча на шесть минут.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции с 10 очками, "Авангард" идет вторым на Востоке (10). В следующем матче ЦСКА 3 сентября примет "Сибирь", в тот же день "Авангард" сыграет в гостях с подольским "Витязем".

Остальные результаты игрового дня:

"Автомобилист" - "Куньлунь" - 1:2;

"Металлург" (Магнитогорск) - "Амур" - 2:3;

"Трактор" - "Адмирал" - 2:3;

"Слован" - "Сибирь" - 2:1;

"Витязь" - "Югра" - 2:3.

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