ЦСКА победил "Авангард" в матче регулярного чемпионата КХЛ

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над омским "Авангардом" со счетом 3:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шайбы забросили Кирилл Капризов (2-я минута), Роман Любимов (53) и Джефф Плэтт (60).
В третьем периоде встречи защитник "Авангарда" Максим Минеев броском разбил стекло, что вызвало остановку матча на шесть минут.
ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции с 10 очками, "Авангард" идет вторым на Востоке (10). В следующем матче ЦСКА 3 сентября примет "Сибирь", в тот же день "Авангард" сыграет в гостях с подольским "Витязем".
Остальные результаты игрового дня:
"Автомобилист" - "Куньлунь" - 1:2;
"Металлург" (Магнитогорск) - "Амур" - 2:3;
"Трактор" - "Адмирал" - 2:3;
"Слован" - "Сибирь" - 2:1;
"Витязь" - "Югра" - 2:3.