Внеочередной конгресс AIBA пройдет в октябре-ноябре в Лозанне

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ГАМБУРГ, 2 сентября /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Внеочередной конгресс Международной ассоциации бокса (AIBA), где пройдут выборы президент организации, состоится не в Дубае, а в Лозанне. Об этом ТАСС сообщил президент AIBA Чинг-Куо Ву.
Ранее появилась информация о том, что внеочередной конгресс AIBA пройдет в Дубае в ноябре.
"Внеочередной конгресс пройдет в Лозанне, а не в Дубае, как сказал кто-то из исполкома AIBA, - сказал Ву. - Конгресс должен проходить по швейцарским законам, ведь наша организация зарегистрирована именно в Швейцарии. Юридическая сила швейцарских законов поддерживает порядок в AIBA и не позволит провести какие-либо манипуляции или нарушения. И я как президент AIBA говорю, что конгресс должен проходить под швейцарской юрисдикцией".
"Конгресс пройдет после вынесения решения судом, и думаю, что он может пройти в конце октября или начале ноября", - добавил собеседник агентства.
В конце июля в Москве прошло заседание исполкома AIBA, в ходе которого 13 членов исполнительного комитета выразили вотум недоверия главе организации.
В начале августа суд в Швейцарии отказался рассматривать в ускоренном порядке вопрос отстранения Ву до проведения внеочередного конгресса. Заседание суда пройдет в середине сентября.