Президент AIBA заявил, что продолжает возглавлять организацию до решения суда

Мутко: "Краснодар" выбрал оборудование для использования видеоповторов в офлайн-режимеСпорт 2 сентября, 16:06
Мутко: практически все вопросы по выполнению требований для восстановления РУСАДА решеныСпорт 2 сентября, 15:59
Футболист сборной России Ильин не сыграет против "Динамо"Спорт 2 сентября, 15:56
Футболист Панченко будет праздновать гол в ворота своего клуба, если забьет за сборнуюСпорт 2 сентября, 15:56
Мутко допустил, что в сезоне-2018/19 лимит на легионеров в РФПЛ не изменитсяСпорт 2 сентября, 15:50
Тарпищев: Шарапова имеет большой шанс на выход в 1/4 финала US Open, все зависит от нееСпорт 2 сентября, 15:40
Мутко: РФС имеет договоренности о товарищеских играх с испанцами, итальянцами, французамиСпорт 2 сентября, 15:39
"Енисей" обыграл "Ротор" и вышел на первое место в Футбольной национальной лигеСпорт 2 сентября, 15:27
Мутко: президент РФС должен быть освобожденным, но совмещение до ЧМ-2018 разумноСпорт 2 сентября, 15:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ГАМБУРГ /Германия/, 2 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Чинг-Куо Ву заявил, что он законно управляет организацией и в ней нет временного администрирования. Об этом Ву заявил ТАСС.
Ранее сообщалось, что организацией управляет временная администрация во главе с вице-президентом AIBA Франко Фалчинелли.
"Сейчас AIBA управляю я как президент организации. Я продолжаю работать как человек, законно наделенный властью в AIBA. Я открываю соревнования и вручаю медали спортсменам", - сказал Ву.
В конце июля в Москве прошло заседание исполкома AIBA, в ходе которого 13 членов исполкома выразили вотум недоверия главе организации.
В начале августа суд в Швейцарии отказался рассматривать в ускоренном порядке вопрос отстранения Ву до проведения внеочередного конгресса. Внеочередной конгресс запланирован на осень.