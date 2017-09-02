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Футболист Панченко будет праздновать гол в ворота своего клуба, если забьет за сборную

Спорт
2 сентября, 15:56 UTC+3 НОВОГОРСК область/ 2, сентября. /ТАСС

В воскресенье сборная России проведет товарищеский матч со столичным "Динамо" на "Арене-Химки"

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Кирилл Панченко (в центре)

Кирилл Панченко (в центре)

© Валерий Матыцин/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 сентября. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Кирилл Панченко, который был вызван в сборную России, будет праздновать гол в ворота своего клуба в товарищеском матче, если сможет забить. Об этом Панченко рассказал журналистам.

В воскресенье сборная России проведет товарищеский матч со столичным "Динамо" в Химках.

"Матч не рядовой для меня, но на поле друзей не бывает, я буду играть с полной самоотдачей, сконцентрированно и мотивированно. Условия для тренировок команды хорошие, есть все, чтобы тренироваться и расти, все ребята довольны. Буду ли я праздновать гол в ворота "Динамо"? Конечно, буду, сейчас я в сборной, хочу забивать и буду стараться делать так, чтобы команда выигрывала", - сказал Панченко.

"Что касается моей позиции - я буду играть примерно на том же месте, что и в клубе. У нас было много тактических занятий, на которых тренеры объясняли нам свое видение игры", - добавил он.

Тренировочный сбор российской команды начался в понедельник на базе в подмосковном Новогорске и завершится товарищеским матчем со столичным "Динамо" 3 сентября. В состав сборной попали футболисты, ранее не вызывавшиеся в команду или приглашавшиеся нерегулярно.

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