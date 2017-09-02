Первый чемпионат Европы по снежному волейболу пройдет в марте 2018 года в Австрии

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ТАСС, 2 сентября. Первый чемпионат Европы по снежному волейболу пройдет с 22 по 25 марта 2018 года в Австрии. Об этом сообщает пресс-служба Европейской конфедерации волейбола (CEV).
Данное решение было принято на генеральной ассамблее CEV в Кракове. Турнир пройдет в коммунах Ваграйн и Флахау.
Призовой фонд финальных матчей турнира составит 10 тыс. евро. В чемпионате Европы сыграют 16 лучших женских и мужских команд по рейтингу.