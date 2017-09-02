"ТСК-Таврия" крупно победила "Рубин" в чемпионате Крыма по футболу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Симферопольский клуб "ТСК-Таврия" со счетом 3:0 на выезде обыграл ялтинский "Рубин" в матче третьего тура чемпионата Крыма по футболу.
Голы забили Андрей Зборовский (39-я минута, с пенальти), Андрей Гайдаш (59) и Андрей Овечкин (85).
В другом матче дня "Евпатория" дома выиграла у "Крымтеплицы" из поселка Молодежное со счетом 2:1.
В заключительных матчах тура "Севастополь" примет керченский "Океан", а "Кафа" в Феодосии сыграет против "Кызылташа" из Бахчисарая.
Проводящий турнир Крымский футбольный союз (КФС) имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.
Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в прошлом сезоне чемпионом стал "Севастополь".