Китаянка Юй Сун стала чемпионкой мира по дзюдо в весе свыше 78 кг

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ТАСС, 2 сентября. Китаянка Юй Сун завоевала золото чемпионата мира по дзюдо в весовой категории свыше 78 кг. Соревнования проходят в Будапеште.
В финале Юй Сун победила представительницу Японии Сару Асахину. Бронзовыми призерами стали Мин Йонг Ким из Южной Кореи и Ирина Киндзерская из Азербайджана.
Юй Сун является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года.
В общекомандном зачете лидирует сборная Японии, заработав семь золотых, четыре серебряных и одну бронзовую медаль. Второе место занимает команда Монголии (1-1-4), третье - сборная Франции (1-0-1). Сборная России занимает девятое место в общекомандном зачете, на счету российской команды одно серебро и три бронзы.
Чемпионат мира по дзюдо завершится 3 сентября.