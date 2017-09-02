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Китаянка Юй Сун стала чемпионкой мира по дзюдо в весе свыше 78 кг

Спорт
2 сентября, 19:22 UTC+3 ТАСС

В финале спортсменка победила представительницу Японии Сару Асахину

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Китайская дзюдоистка Юй Сун

Китайская дзюдоистка Юй Сун

ТАСС, 2 сентября. Китаянка Юй Сун завоевала золото чемпионата мира по дзюдо в весовой категории свыше 78 кг. Соревнования проходят в Будапеште.

В финале Юй Сун победила представительницу Японии Сару Асахину. Бронзовыми призерами стали Мин Йонг Ким из Южной Кореи и Ирина Киндзерская из Азербайджана.

Юй Сун является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года.

В общекомандном зачете лидирует сборная Японии, заработав семь золотых, четыре серебряных и одну бронзовую медаль. Второе место занимает команда Монголии (1-1-4), третье - сборная Франции (1-0-1). Сборная России занимает девятое место в общекомандном зачете, на счету российской команды одно серебро и три бронзы.

Чемпионат мира по дзюдо завершится 3 сентября.

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