Сборная Германии вышла в финал чемпионата Европы по волейболу

ТАСС, 2 сентября. Мужская сборная Германии по волейболу победила команду Сербии в полуфинале чемпионата Европы, который проходит в Польше.

Встреча завершилась со счетом 3-2 в пользу немцев. Мужская сборная Германии впервые в истории вышла в финал европейского первенства.

Позднее в субботу в другом полуфинале сыграют сборные России и Бельгии.

Чемпионат Европы завершится 3 сентября.