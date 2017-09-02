Сборная Германии вышла в финал чемпионата Европы по волейболу

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ТАСС, 2 сентября. Мужская сборная Германии по волейболу победила команду Сербии в полуфинале чемпионата Европы, который проходит в Польше.
Встреча завершилась со счетом 3-2 в пользу немцев. Мужская сборная Германии впервые в истории вышла в финал европейского первенства.
Позднее в субботу в другом полуфинале сыграют сборные России и Бельгии.
Чемпионат Европы завершится 3 сентября.