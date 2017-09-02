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Сборная Германии вышла в финал чемпионата Европы по волейболу

Спорт
2 сентября, 21:13 UTC+3 ТАСС

В полуфинале немцы обыграли команду Сербии со счетом 3-2

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Материал из 1 страницы
© EPA-EFE/JACEK BEDNARCZYK

ТАСС, 2 сентября. Мужская сборная Германии по волейболу победила команду Сербии в полуфинале чемпионата Европы, который проходит в Польше.

Встреча завершилась со счетом 3-2 в пользу немцев. Мужская сборная Германии впервые в истории вышла в финал европейского первенства.

Позднее в субботу в другом полуфинале сыграют сборные России и Бельгии.

Чемпионат Европы завершится 3 сентября.

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