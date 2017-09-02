Матч отбора ЧМ-2018 между сборными Хорватии и Косова перенесен из-за сильного дождя

ТАСС, 2 сентября. Отборочный матч чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Хорватии и Косово был прерван и перенесен из-за плохих погодных условий в Загребе. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Матч был прерван на 27-й минуте при счете 0:0. Новая дата проведения игры пока не сообщается.

Сборная Хорватии занимает второе место в группе I с 13 очками, команда Косова идет на последнем месте, заработав одно очко.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.