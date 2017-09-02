Матч отбора ЧМ-2018 между сборными Хорватии и Косова перенесен из-за сильного дождя

Сборная России вышла в финал чемпионата Европы по волейболуСпорт 2 сентября, 23:28
Винер-Усманова сравнила труд гимнасток на тренировках и на ЧМ с работой рабов на галерахСпорт 2 сентября, 23:22
Сборная России впервые с 1999 года не смогла выиграть золото на ЧМ по боксуСпорт 2 сентября, 22:42
Колобков: делать выводы после двух побед сборной РФ по баскетболу на ЧЕ преждевременноСпорт 2 сентября, 22:33
Второй день после селя: ремонтные бригады работают в круглосуточном режимеПроисшествия 2 сентября, 22:27
Россиянин Тищенко стал серебряным призером чемпионата мира по боксу в весе до 91 кгСпорт 2 сентября, 22:26
Кириленко: сборная России по баскетболу способна дойди до финала чемпионата ЕвропыСпорт 2 сентября, 22:25
Теннисистка Касаткина обыграла Остапенко и вышла в 1/8 финала US OpenСпорт 2 сентября, 22:16
Сборная России завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в многоборьеСпорт 2 сентября, 21:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 2 сентября. Отборочный матч чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Хорватии и Косово был прерван и перенесен из-за плохих погодных условий в Загребе. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.
Матч был прерван на 27-й минуте при счете 0:0. Новая дата проведения игры пока не сообщается.
Сборная Хорватии занимает второе место в группе I с 13 очками, команда Косова идет на последнем месте, заработав одно очко.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.