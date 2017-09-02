Гимнастка Близнюк счастлива завоевать золото ЧМ, но помнит о воскресном старте

ПЕЗАРО /Италия/, 2 сентября. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка Анастасия Близнюк, завоевавшая золото в групповом многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике, очень рада этому успеху, но держит в голове воскресный старт, в котором будут разыграны медали в отдельных упражнениях. Об этом Близнюк сообщила журналистам.

Сборная России по художественной гимнастике в составе Близнюк, Евгении Левановой, Ксении Поляковой, Софьи Скоморох, Анастасии Татаревой и Марии Толкачевой в субботу завоевала золото чемпионата мира в многоборье. Россиянки заработали 37,700 балла по сумме двух упражнений - с пятью обручами; двумя скакалками и тремя мячами. Второе место заняла сборная Болгарии (36,950). Третьей стала команда Японии (36,650).

"Изо дня в день мы очень много работаем, чтобы все было точно, правильно. С Ириной Александровной Винер-Усмановой и Татьяной Сергаевой, с многими нашими тренерами и постановщиками, - заметила Близнюк. - Мы счастливы, но мы уже сошли с пьедестала - завтра новый день, все нужно будет начинать с начала".

В воскресенье определятся обладательницы медалей в групповых упражнениях с пятью мячами, а также тремя мячами и двумя скакалками.

Сборная России лидирует в общекомандном медальном зачете, завоевав шесть золотых, четыре серебряные и одну бронзовую награды. Второе место занимает сборная Болгарии (0-1-1), третье - команда Белоруссии (0-1-0).