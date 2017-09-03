СМИ: тренер "Эвертона" оштрафует Руни на €350 тыс. за вождение в нетрезвом виде

ТАСС, 3 сентября. Главный тренер английского клуба "Эвертон" Роналд Куман хочет оштрафовать футболиста команды Уэйна Руни за вождение в нетрезвом виде на €350 тыс. (320 тыс. фунтов), что равняется двухнедельной зарплате игрока. Об этом сообщает британская газета The Sun.

Ранее СМИ сообщали, что в четверг вечером полиция остановила автомобиль 31-летнего Руни около дома в графстве Чешир, когда он возвращался домой после ужина. Футболиста арестовали и предъявили официальное обвинение за вождение в нетрезвом виде. По сведениям очевидцев, незадолго до задержания Руни танцевал на столах, распевая песни группы Oasis в одном из баров поселка Олдержи Эдж. Руни был отпущен под залог, 18 сентября игрок должен явиться перед судом.

По информации The Sun, Куман разочарован поведением Руни и ожидал, что он будет примером для молодых футболистов "Эвертона". При повторении инцидента тренер может попросить руководство "Эвертона" выставить игрока на трансфер.

Руни дебютировал в "Эвертоне" в 2002 году в возрасте 16 лет. Летом 2004 года "Манчестер Юнайтед" заплатил "Эвертону" за футболиста €25,6 млн, в июле 2017 года он вернулся в команду из Ливерпуля. В нынешнем сезоне игрок провел во всех турнирах семь матчей и забил два гола.