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СМИ: тренер "Эвертона" оштрафует Руни на €350 тыс. за вождение в нетрезвом виде

Спорт
3 сентября, 9:45 UTC+3 ТАСС

В четверг вечером полиция остановила автомобиль 31-летнего Руни около дома в графстве Чешир, когда он возвращался домой после ужина

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Уэйн Руни

Уэйн Руни

© EPA-EFE/WILL OLIVER

ТАСС, 3 сентября. Главный тренер английского клуба "Эвертон" Роналд Куман хочет оштрафовать футболиста команды Уэйна Руни за вождение в нетрезвом виде на €350 тыс. (320 тыс. фунтов), что равняется двухнедельной зарплате игрока. Об этом сообщает британская газета The Sun.

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Уэйн Руни

Футболист "Эвертона" Руни 18 сентября предстанет перед судом за вождение в нетрезвом виде

Ранее СМИ сообщали, что в четверг вечером полиция остановила автомобиль 31-летнего Руни около дома в графстве Чешир, когда он возвращался домой после ужина. Футболиста арестовали и предъявили официальное обвинение за вождение в нетрезвом виде. По сведениям очевидцев, незадолго до задержания Руни танцевал на столах, распевая песни группы Oasis в одном из баров поселка Олдержи Эдж. Руни был отпущен под залог, 18 сентября игрок должен явиться перед судом.

По информации The Sun, Куман разочарован поведением Руни и ожидал, что он будет примером для молодых футболистов "Эвертона". При повторении инцидента тренер может попросить руководство "Эвертона" выставить игрока на трансфер.

Руни дебютировал в "Эвертоне" в 2002 году в возрасте 16 лет. Летом 2004 года "Манчестер Юнайтед" заплатил "Эвертону" за футболиста €25,6 млн, в июле 2017 года он вернулся в команду из Ливерпуля. В нынешнем сезоне игрок провел во всех турнирах семь матчей и забил два гола.

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