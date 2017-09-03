Матч отбора ЧМ-2018 между сборными Хорватии и Косово будет доигран 3 сентября

ТАСС, 3 сентября. Отборочный матч чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Хорватии и Косово, прерванный в субботу из-за сильного дождя, будет доигран в воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза.

Встреча также пройдет в Загребе на стадионе "Максимир". Матч будет продолжен с 22-й минуты при счете 0:0. Начало - 15:30 мск.

В воскресенье с утра состоялось заседание представителей Международной федерации футбола (ФИФА) и футбольных федераций Хорватии и Косова. Поле стадиона было признано пригодным для проведения матча. Согласно правилам ФИФА, доигровка матча должна пройти в течение 24 часов, иначе будет назначена переигровка на новую дату. Команды должны будут выйти на поле в тех же составах, что и в субботу.

Отмечается, что в воскресенье на игру смогут попасть только болельщики, которые приобрели билеты на субботний матч.

Сборная Хорватии занимает второе место в группе I с 13 очками, команда Косова идет на последнем месте, заработав одно очко.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.