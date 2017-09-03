Российские дзюдоисты вышли в четвертьфинал ЧМ в смешанном командном турнире

БУДАПЕШТ, 3 сентября. /ТАСС/. Сборная России победила команду Нидерландов в 1/8 финала смешанного командного турнира на чемпионате мира по дзюдо. Соревнования проходят в Будапеште.

Российские дзюдоисты победили со счетом 4:2. Дарья Межецкая (весовая категория до 57 кг), Уали Куржев (до 73 кг), Алена Прокопенко (до 70 кг) и Михаил Игольников (до 90 кг) одержали победы, Наталья Соколова (свыше 70 кг) и Андрей Волков (свыше 90 кг) - уступили.

В четвертьфинале российская команда встретится с грузинскими дзюдоистами, которые одолели хорватов.

Смешанный командный турнир по дзюдо проходит впервые. В нем выступают по три мужчины и три женщины. Турнир также будет представлен на Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

Чемпионат мира по дзюдо завершится 3 сентября.