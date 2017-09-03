Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче

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ХИМКИ /Московская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу крупно победила московское "Динамо" со счетом 3:0 в контрольном матче, который прошел в Химках.

В составе сборной России отличились Антон Миранчук (22-я минута), Антон Заболотный (40) и Марио Фернандес (58).

В составе национальной команды дебютировали десять игроков: вратарь Андрей Лунев ("Зенит"), защитники - Марио Фернандес (ЦСКА), Виталий Шахов, Евгений Чернов (оба - "Тосно") и Константин Рауш ("Кельн", Германия), полузащитники - Антон Миранчук ("Локомотив"), Антон Швец ("Ахмат") и Далер Кузяев ("Зенит"), нападающие - Антон Заболотный ("Тосно") и Магомед Митришев ("Ахмат").

С капитанской повязкой в сборной впервые в карьере вышел полузащитник Дмитрий Тарасов. После его замены повязка перешла к Роману Нойштедтеру. Нападающий "Динамо" Павел Погребняк, вышедший на замену, провел первый матч в сезоне.

Игру посетили 15980 зрителей. Перед матчем пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что все билеты на матч реализованы. Вход на игру был бесплатным, желающие могли получить билеты в кассах арены. Вместимость стадиона "Арена-Химки" составляет 18636 зрителей.

Сборная России провела матч с клубом в 11-й раз в истории. Данная игра является одним из этапов подготовки к чемпионату мира 2018 года, который пройдет в России.