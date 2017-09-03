Фернандес и Рауш вошли в стартовой состав сборной России на контрольный матч с "Динамо"

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ТАСС, 3 сентября. Марио Фернандес и Константин Рауш выйдут в стартовом составе сборной России на товарищеский матч с московским "Динамо". Об этом сообщается в Twitter национальной команды.
Составы @TeamRussia и "Динамо"! pic.twitter.com/qlSzM5i9xh— Сборная России (@TeamRussia) September 3, 2017
В составе сборной России с первых минут сыграют: Андрей Лунев, Марио Фернандес, Роман Нойштедтер, Виталий Шахов, Далер Кузяев, Антон Заболотный, Илья Кутепов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Константин Рауш и Дмитрий Тарасов (капитан).
У "Динамо" в основном составе выйдут: Сергей Нарубин, Григорий Морозов, Себастьян Хольмен, Владимир Рыков (капитан), Хали Тиам, Иван Темников, Сергей Терехов, Франсишко Вандерсон, Самба Соу, Евгений Луценко и Анатолий Катрич.
Встреча начнется в 17:30 мск на "Арене-Химки".