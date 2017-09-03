Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фернандес и Рауш вошли в стартовой состав сборной России на контрольный матч с "Динамо"

Спорт
3 сентября, 17:01 UTC+3 ТАСС

Встреча начнется в 17:30 мск на "Арене-Химки"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Марио Фернандес

Марио Фернандес

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 3 сентября. Марио Фернандес и Константин Рауш выйдут в стартовом составе сборной России на товарищеский матч с московским "Динамо". Об этом сообщается в Twitter национальной команды.

В составе сборной России с первых минут сыграют: Андрей Лунев, Марио Фернандес, Роман Нойштедтер, Виталий Шахов, Далер Кузяев, Антон Заболотный, Илья Кутепов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Константин Рауш и Дмитрий Тарасов (капитан).

У "Динамо" в основном составе выйдут: Сергей Нарубин, Григорий Морозов, Себастьян Хольмен, Владимир Рыков (капитан), Хали Тиам, Иван Темников, Сергей Терехов, Франсишко Вандерсон, Самба Соу, Евгений Луценко и Анатолий Катрич.

Встреча начнется в 17:30 мск на "Арене-Химки".

Смотрите также

Все 18 тыс. билетов реализованы на матч между сборной России и "Динамо" в Химках

Футболист Фернандес заявил, что он горд представлять сборную России

Рауш и Фернандес вошли в расширенный состав сборной России на контрольный матч с "Динамо"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игрок сборной России Виталий Фридзон
7
Российские баскетболисты обыграли сербов, одержав вторую победу на чемпионате Европы
10
Карякин провел благотворительный шахматный матч с детьми из неполных семей
10
"Победа": футбольное поле, построенное благодаря письму школьника президенту РФ
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На западе Москвы из-за женщины произошел конфликт со стрельбой
2
МИД РФ: Госдеп подтвердил проникновение на арестованную зимой дипсобственность РФ
3
В России провели первые публичные испытания летающего мотоцикла
4
Захарова рассказала про ответные меры РФ по диппредставительствам в США
5
Гидрометцентр объявил о завершении первой волны бабьего лета в Москве
6
Захарова: США сообщили РФ, что ожидают продажи дипсобственности в свою пользу
7
СК взял на контроль расследование авиакатастрофы в Балашихе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама