Фернандес и Рауш вошли в стартовой состав сборной России на контрольный матч с "Динамо"

ТАСС, 3 сентября. Марио Фернандес и Константин Рауш выйдут в стартовом составе сборной России на товарищеский матч с московским "Динамо". Об этом сообщается в Twitter национальной команды.

Составы @TeamRussia и "Динамо"! pic.twitter.com/qlSzM5i9xh — Сборная России (@TeamRussia) September 3, 2017

В составе сборной России с первых минут сыграют: Андрей Лунев, Марио Фернандес, Роман Нойштедтер, Виталий Шахов, Далер Кузяев, Антон Заболотный, Илья Кутепов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Константин Рауш и Дмитрий Тарасов (капитан).

У "Динамо" в основном составе выйдут: Сергей Нарубин, Григорий Морозов, Себастьян Хольмен, Владимир Рыков (капитан), Хали Тиам, Иван Темников, Сергей Терехов, Франсишко Вандерсон, Самба Соу, Евгений Луценко и Анатолий Катрич.

Встреча начнется в 17:30 мск на "Арене-Химки".