Мутко: матч сборной РФ по футболу против "Динамо" можно назвать информативным для тренеров

ХИМКИ /Московская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Товарищеская встреча между сборной России по футболу и московским "Динамо" стала информативной, тренерский штаб смог поработать с группой ребят, которые у всех на слуху. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

Встреча в Химках завершилась со счетом 3:0 в пользу национальной команды.

"Мне понравилась игра, получился очень информативный матч, - сказал Мутко. - Я бы не называл этот состав ближайшим резервом, потому что там есть игроки, которые очень близки [к основной команде]. Это просто хороший, информативный матч с большой группой ребят, которые всегда на слуху, у тренера была возможность с ними поработать. Спасибо за встречу "Динамо", для них это тоже важно".

"Это хороший спарринг, и многие ребята были сегодня очень убедительны", - добавил он.

Сборная России ведет подготовку к домашнему чемпионату мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

"Атмосфера на "Арене-Химки" для спарринга была потрясающей"

Президент РФС также отметил, что атмосфера на стадионе для товарищеского матча была потрясающей. Встречу в Химках посетили более 15 тысяч зрителей. "Мне очень понравилась атмосфера на трибунах, потому что 15 тысяч для такой товарищеской игры - это потрясающе. Фанаты "Динамо" очень активно болели, поэтому все было хорошо", - сказал Мутко.

"В целом у сборной России была хорошая поддержка на Кубке конфедераций. Конечно, всегда болельщиков заводят фанаты. Но на чемпионат мира не федерация продает билеты, у нас нет возможности вытащить две-три тысячи билетов на свою сборную и отдать фанатам. ФИФА дает по четыре билета в руки, и пока это правило не меняется", - отметил вице-премьер.

"Мы будем работать с болельщиками, ФИФА, попытались на первую игру сделать все возможное, был небольшой перфоманс, смогли концентрировать около тысячи билетов, но ФИФА на это идет крайне неохотно", - добавил он.

По его словам, надо работать над созданием специальной ассоциации болельщиков вокруг РФС, учитывая опыт работы с Всероссийским объединением болельщиков (ВОБ). "ВОБ делало хорошие вещи, а потом сделало плохую. Пока мы пытаемся создать специальную ассоциацию болельщиков вокруг Российского футбольного союза. В ВОБ не входили болельщики "Спартака", "Зенита" - таких основных клубов, потому что они в основном работали с регионами", - рассказал президент РФС.

"Будем работать, встречаться с ребятами, общаться. Конечно, без поддержки активных болельщиков крайне сложно создать эмоциональную и шумовую поддержку. Но в целом я скажу, что поддержка на Кубке была хорошая, все стадионы посещали в среднем 39 тысяч, сборная имела хорошую поддержку, и это здорово", - подытожил Мутко.

ВОБ было исключено из состава РФС 24 сентября прошлого года. Тогда говорилось, что организация, возглавляемая Александром Шпрыгиным, "подвела страну" во время чемпионата Европы, который прошел во Франции в июне-июле 2016 года и был омрачен беспорядками, в том числе с участием и российских болельщиков.