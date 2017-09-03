Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мутко: матч сборной РФ по футболу против "Динамо" можно назвать информативным для тренеров

Спорт
3 сентября, 20:04 дата обновления: 3 сентября, 20:37 UTC+3 ХИМКИ область/ 3, сентября. /ТАСС

Встреча в Химках завершилась со счетом 3:0 в пользу национальной команды

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вице-премьер РФ Виталий Мутко

Вице-премьер РФ Виталий Мутко

© Егор Алеев/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Товарищеская встреча между сборной России по футболу и московским "Динамо" стала информативной, тренерский штаб смог поработать с группой ребят, которые у всех на слуху. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

Встреча в Химках завершилась со счетом 3:0 в пользу национальной команды.

"Мне понравилась игра, получился очень информативный матч, - сказал Мутко. - Я бы не называл этот состав ближайшим резервом, потому что там есть игроки, которые очень близки [к основной команде]. Это просто хороший, информативный матч с большой группой ребят, которые всегда на слуху, у тренера была возможность с ними поработать. Спасибо за встречу "Динамо", для них это тоже важно".

Смотрите также

Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче

Все 18 тыс. билетов реализованы на матч между сборной России и "Динамо" в Химках

"Это хороший спарринг, и многие ребята были сегодня очень убедительны", - добавил он.

Сборная России ведет подготовку к домашнему чемпионату мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

"Атмосфера на "Арене-Химки" для спарринга была потрясающей"

Президент РФС также отметил, что атмосфера на стадионе для товарищеского матча была потрясающей. Встречу в Химках посетили более 15 тысяч зрителей. "Мне очень понравилась атмосфера на трибунах, потому что 15 тысяч для такой товарищеской игры - это потрясающе. Фанаты "Динамо" очень активно болели, поэтому все было хорошо", - сказал Мутко.

"В целом у сборной России была хорошая поддержка на Кубке конфедераций. Конечно, всегда болельщиков заводят фанаты. Но на чемпионат мира не федерация продает билеты, у нас нет возможности вытащить две-три тысячи билетов на свою сборную и отдать фанатам. ФИФА дает по четыре билета в руки, и пока это правило не меняется", - отметил вице-премьер.

"Мы будем работать с болельщиками, ФИФА, попытались на первую игру сделать все возможное, был небольшой перфоманс, смогли концентрировать около тысячи билетов, но ФИФА на это идет крайне неохотно", - добавил он.

По его словам, надо работать над созданием специальной ассоциации болельщиков вокруг РФС, учитывая опыт работы с Всероссийским объединением болельщиков (ВОБ). "ВОБ делало хорошие вещи, а потом сделало плохую. Пока мы пытаемся создать специальную ассоциацию болельщиков вокруг Российского футбольного союза. В ВОБ не входили болельщики "Спартака", "Зенита" - таких основных клубов, потому что они в основном работали с регионами", - рассказал президент РФС.

"Будем работать, встречаться с ребятами, общаться. Конечно, без поддержки активных болельщиков крайне сложно создать эмоциональную и шумовую поддержку. Но в целом я скажу, что поддержка на Кубке была хорошая, все стадионы посещали в среднем 39 тысяч, сборная имела хорошую поддержку, и это здорово", - подытожил Мутко.

ВОБ было исключено из состава РФС 24 сентября прошлого года. Тогда говорилось, что организация, возглавляемая Александром Шпрыгиным, "подвела страну" во время чемпионата Европы, который прошел во Франции в июне-июле 2016 года и был омрачен беспорядками, в том числе с участием и российских болельщиков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты сборной России
14
Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче
Игрок сборной России Виталий Фридзон
7
Российские баскетболисты обыграли сербов, одержав вторую победу на чемпионате Европы
10
Карякин провел благотворительный шахматный матч с детьми из неполных семей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп не исключил возможность применения военной силы в отношении КНДР
2
На западе Москвы из-за женщины произошел конфликт со стрельбой
3
Гидрометцентр объявил о завершении первой волны бабьего лета в Москве
4
В России провели первые публичные испытания летающего мотоцикла
5
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
6
Ученые подтвердили точность установки железнодорожной арки Крымского моста
7
Курс биткоина впервые превысил $5 тысяч
Темы дня
Новости партнеров
Реклама