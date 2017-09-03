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Шумаков: хоккеистам ЦСКА легко взаимодействовать с Капризовым

Спорт
3 сентября, 20:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, сентября. /ТАСС

Капризов, Окулов и другой новичок армейцев Максим Шалунов в большинстве матчей Континентальной хоккейной лиги действуют в одном звене

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Сергей Шумаков

Сергей Шумаков

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Хоккеистам ЦСКА легко было в начале сезона сыграться с новичком команды, форвардом Кириллом Капризовым. Такое мнение журналистам высказал нападающий армейцев Сергей Шумаков, пополнивший команду в межсезонье.

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Капризов, Окулов и другой новичок армейцев Максим Шалунов в большинстве матчей Континентальной хоккейной лиги действуют в одном звене. В шести матчах Капризов забросил три шайбы и отдал три голевых передачи. Шумаков в матче с "Сибирью" стал автором двух передач.

"Ищем с Капризовым взаимопонимание, потихоньку притираемся друг к другу, уже знаем, кто где будет находиться, - сказал Шумаков. - Кирилл - хороший, перспективный хоккеист, все видит, с ними легко сыграться. С Максом [Шалуновым] мы давно играем, так что ему легче было к нам влиться. Капризов - и силовик, и технарь".

По словам Шумакова, выступавшего ранее за "Сибирь", армейцы могли немного расслабиться при счете 3:0. "Начали мы хорошо, забили дважды в большинстве. Потом маленько расслабились - может в этом была причина, на удержание не играли. Что касается соперника, то система игры у него такая же, просто поменялись исполнители", - отметил игрок.

ЦСКА в следующем матче 5 сентября дома сыграет с "Югрой".

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