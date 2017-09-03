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Сборная Бельгии по футболу квалифицировалась на ЧМ-2018

Спорт
3 сентября, 23:55 дата обновления: 4 сентября, 0:18 UTC+3 ТАСС

Ранее участие в финальной части турнира обеспечили себе команды Бразилии, Ирана, Японии и Мексики

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Футболисты сборной Бельгии

Футболисты сборной Бельгии

© EPA-EFE/PANAGIOTIS MOSCHANDREOU

ТАСС, 3 сентября. Сборная Бельгии обыграла команду Греции в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года со счетом 2:1 и обеспечила себе участие в финальной части.

У победителей голы забили Ян Вертонген (70-я минута) и Ромелу Лукаку (74). В составе проигравших отличился Зека (73).

Сборная Бельгии занимает первое место в группе H, опережая команду Боснии и Герцеговины, занимающую вторую строчку, на восемь очков. Бельгийцы досрочно обеспечили себе победу в группе и место в финальной части ЧМ-2018. Ранее на турнир квалифицировались сборные России, Бразилии, Ирана, Японии, Мексики.

В группе A сборная Люксембурга сыграла вничью с французами (0:0). Сборная Франции лидирует в турнирной таблице с 17 очками. Команда Люксембурга занимает пятое место (5).

В группе B сборная Португалии обыграла команду Венгрии (1:0), швейцарцы разгромили латвийцев (3:0). Швейцарцы лидируют в турнирной таблице (24), португальцы идут вторыми (21), венгры - третьими (10), латвийцы - шестыми (3).

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. 

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