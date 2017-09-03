Сборная Бельгии по футболу квалифицировалась на ЧМ-2018

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ТАСС, 3 сентября. Сборная Бельгии обыграла команду Греции в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года со счетом 2:1 и обеспечила себе участие в финальной части.
У победителей голы забили Ян Вертонген (70-я минута) и Ромелу Лукаку (74). В составе проигравших отличился Зека (73).
Сборная Бельгии занимает первое место в группе H, опережая команду Боснии и Герцеговины, занимающую вторую строчку, на восемь очков. Бельгийцы досрочно обеспечили себе победу в группе и место в финальной части ЧМ-2018. Ранее на турнир квалифицировались сборные России, Бразилии, Ирана, Японии, Мексики.
В группе A сборная Люксембурга сыграла вничью с французами (0:0). Сборная Франции лидирует в турнирной таблице с 17 очками. Команда Люксембурга занимает пятое место (5).
В группе B сборная Португалии обыграла команду Венгрии (1:0), швейцарцы разгромили латвийцев (3:0). Швейцарцы лидируют в турнирной таблице (24), португальцы идут вторыми (21), венгры - третьими (10), латвийцы - шестыми (3).
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
#WorldCup line-up, so far— #WCQ (@FIFAWorldCup) 3 сентября 2017 г.
Russia
Brazil
Iran
Japan
Mexico
Belgium
6 down, 26 to go!