Гонщик "Формулы-1" Алонсо стал почетным послом футбольного клуба "Реал"

ТАСС, 4 сентября. Испанский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Макларен" Фернандо Алонсо стал почетным послом испанского футбольного клуба "Реал". Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Сегодняшнее событие признано выразить нашу признательность одному из самых преданных поклонников "Реала", который к тому же является одним из величайших спортсменов Испании, - сказал президент "Реала" Флорентино Перес. - Алонсо - необыкновенный посол нашего клуба, он олицетворяет собой все качества, которые являются идеалами команды".

Алонсо дебютировал в "Формуле-1" в 2001 году, через четыре года он стал первым испанцем в истории, который выиграл титул чемпиона мира. Всего 36-летний Алонсо выигрывал "Формулу-1" дважды, трижды становился вторым по итогам сезона и один раз - третьим.

"Реал" был основан в 1902 году, за это время клуб стал 33-кратным чемпионом Испании (рекордный показатель), 19-кратным обладателем Кубка и 10-кратным - Суперкубка страны. Также в активе испанской команды 12 побед в Лиге чемпионов, что также является рекордом.