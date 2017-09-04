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Российский велогонщик Сиваков получит гражданство Франции в следующем году

Спорт
4 сентября, 15:43 UTC+3 ТАСС

Ранее стало известно, что 20-летний Сиваков с сезона 2018 года будет выступать за британскую команду "Скай

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ТАСС, 4 сентября. Российский велогонщик Павел Сиваков получит французское гражданство в следующем году. Об этом он сам рассказал в интервью порталу Cycling news.

"В следующем году у меня появится французское гражданство. Я не знаю, буду ли я выступать за Францию или Россию на чемпионате мира, но точно можно сказать, что у меня появится французский паспорт в следующем году", - заявил Сиваков.

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Сиваков родился в Италии, а вырос в коммуне Суэш на юге Франции. Спортсмен свободно владеет русским, французским и английским языками, а также хорошо говорит на итальянском и немного на голландском. "Возможно, я себя чувствую больше французом, чем русским. Но Франция и Россия - это две неотъемлемые части моей культуры".

Ранее стало известно, что 20-летний Сиваков с сезона 2018 года будет выступать за британскую команду "Скай", которая занимает второе место в рейтинге команд Международного союза велосипедистов (UCI). Гонщики британской команды становились победителями "Тур де Франс" пять раз за последние шесть лет.

В минувшем сезоне Сиваков выступал за американскую команду BMC Development Team. Россиянин выиграл заключительный этап многодневки "Тур де л'Авенир", а также стал первым в истории российским велогонщиком, выигравшим общий зачет молодежной многодневки "Джиро д'Италия".

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