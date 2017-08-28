Россиянин Сиваков подписал контракт с британской велокомандой "Скай"

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ТАСС, 28 августа. Российский велогонщик Павел Сиваков с сезона 2018 года будет выступать за британскую команду "Скай". Об этом сообщается на официальном сайте команды.
"Я чувствую, что "Скай" - это то место, где я могу достичь максимального прогресса", - сказал Сиваков.
"На самом деле, контракт с командой "Скай" - моя мечта. Уверен, что научусь многому у партнеров в следующем году и не могу дождаться этого", - добавил он.
Директор "Скай" Нико Портал, комментируя подписание контракта с 20-летним россиянином, выразил восхищение талантом спортсмена. "Я знал Павла несколько лет, у него прекрасная родословная, поскольку его родители были велогонщиками, - сказал Портал. - Он хороший парень, который любит этот спорт и обладает высокой мотивацией прогрессировать в нем. У него есть все необходимые качества, чтобы стать одним из лучших в мире".
В минувшем сезоне Сиваков выступал за американскую команду BMC Development Team. Россиянин выиграл заключительный этап веломногодневки "Тур де л'Авенир", а также стал первым в истории российским велогонщиком, выигравшим общий зачет молодежной веломногодневки "Джиро д'Италия".