Россиянин Сиваков подписал контракт с британской велокомандой "Скай"

ТАСС, 28 августа. Российский велогонщик Павел Сиваков с сезона 2018 года будет выступать за британскую команду "Скай". Об этом сообщается на официальном сайте команды.

"Я чувствую, что "Скай" - это то место, где я могу достичь максимального прогресса", - сказал Сиваков.

"На самом деле, контракт с командой "Скай" - моя мечта. Уверен, что научусь многому у партнеров в следующем году и не могу дождаться этого", - добавил он.

Директор "Скай" Нико Портал, комментируя подписание контракта с 20-летним россиянином, выразил восхищение талантом спортсмена. "Я знал Павла несколько лет, у него прекрасная родословная, поскольку его родители были велогонщиками, - сказал Портал. - Он хороший парень, который любит этот спорт и обладает высокой мотивацией прогрессировать в нем. У него есть все необходимые качества, чтобы стать одним из лучших в мире".

В минувшем сезоне Сиваков выступал за американскую команду BMC Development Team. Россиянин выиграл заключительный этап веломногодневки "Тур де л'Авенир", а также стал первым в истории российским велогонщиком, выигравшим общий зачет молодежной веломногодневки "Джиро д'Италия".