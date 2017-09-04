Витиньо и Дзагоев включены в заявку ЦСКА на матчи Лиги чемпионов

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ТАСС, 4 сентября. Московский футбольный клуб ЦСКА сформировал заявку на матчи группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В заявку вошли российский полузащитник команды Алан Дзагоев и бразильский нападающий Витиньо. Всего ЦСКА заявил 23 футболиста.
Полностью заявка выглядит следующим образом: вратари - Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Павел Овчинников; защитники - Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Виктор Васин, Алексей Березуцкий, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Георгий Щенников; полузащитники - Понтус Вернблум, Георгий Миланов, Алан Дзагоев, Александр Головин, Александр Макаров, Бибрас Натхо, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов, Константин Кучаев; нападающие - Витиньо, Федор Чалов, Тимур Жемалетдинов, Аарон Оланаре.
ЦСКА в Лиге чемпионов выступит в группе с португальской "Бенфикой", швейцарским "Базелем" и английским "Манчестер Юнайтед". Первый матч ЦСКА сыграет на выезде 12 сентября против "Бенфики".