Вратарь ХК "Спартак" Беспалов был заменен в матче против СКА из-за травмы

ТАСС, 4 сентября. Вратарь "Спартака" Никита Беспалов был заменен перед вторым периодом матча чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против СКА из-за травмы нижней части тела. Об этом в эфире канала "Матч ТВ" сообщил тренер красно-белых Андрей Потайчук.

Беспалов провел первый период, в котором "Спартак" уступил со счетом 0:2. После перерыва его заменил Маркус Свенссон.

"У Беспалова небольшая травма нижней части тела, поэтому мы решили его поберечь", - сказал Потайчук.

В нынешнем сезоне Беспалов провел пять матчей, в которых одержал три победы: две в основное время и одну - по буллитам.

Идет второй период, СКА выигрывает на льду арены "ВТБ Ледовый дворец" со счетом 3:0.