Еременко, Месарош и Доус признаны лучшими игроками недели в КХЛ

ТАСС, 4 сентября. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала лучших игроков прошедшей недели. Список игроков опубликован на сайте лиги.

Лучшим вратарем признан Александр Еременко из московского "Динамо", в двух победных матчах отразивший 97,56% бросков при коэффициенте надежности 0,96. Лучшим защитником стал Андрей Месарош ("Слован"), который завершил все три матча на неделе с положительным показателем полезности, он также забросил три шайбы и сделал одну результативную передачу.

Лучшим нападающим стал Найджел Доус ("Барыс"), забросивший пять шайб и сделавший две результативные передачи. Форвард казахстанской команды оформил дубли в матчах против магнитогорского "Металлурга" (3:2 Б) и "Северстали" (4:3).

Лучшим новичком признан защитник китайского клуба "Куньлунь Ред Стар" Павел Воробей. 19-летний игрок завершил все три матча с положительным показателем полезности, а также отметился результативной передачей.