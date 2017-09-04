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Еременко, Месарош и Доус признаны лучшими игроками недели в КХЛ

Спорт
4 сентября, 15:50 UTC+3 ТАСС

Лучшим новичком признан защитник китайского клуба "Куньлунь Ред Стар" Павел Воробей

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Александр Еременко

Александр Еременко

© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 4 сентября. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала лучших игроков прошедшей недели. Список игроков опубликован на сайте лиги.

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Лучшим вратарем признан Александр Еременко из московского "Динамо", в двух победных матчах отразивший 97,56% бросков при коэффициенте надежности 0,96. Лучшим защитником стал Андрей Месарош ("Слован"), который завершил все три матча на неделе с положительным показателем полезности, он также забросил три шайбы и сделал одну результативную передачу.

Лучшим нападающим стал Найджел Доус ("Барыс"), забросивший пять шайб и сделавший две результативные передачи. Форвард казахстанской команды оформил дубли в матчах против магнитогорского "Металлурга" (3:2 Б) и "Северстали" (4:3).

Лучшим новичком признан защитник китайского клуба "Куньлунь Ред Стар" Павел Воробей. 19-летний игрок завершил все три матча с положительным показателем полезности, а также отметился результативной передачей.

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