Магнитогорский "Металлург" обыграл "Барыс" в матче чемпионата КХЛ

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ТАСС, 3 сентября. Магнитогорский "Металлург" со счетом 3:2 в серии буллитов обыграл астанинский "Барыс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шайбы в составе "Металлурга" забросили Мэтт Эллисон (17-я минута) и Оскар Осала (28). У "Барыса" дублем отметился Найджел Доус (34, 58). Решающий буллит реализовал Сергей Мозякин.
В турнирной таблице Восточной конференции "Металлург" занимает девятое место с восемью очками в активе после шести сыгранных матчей. "Барыс", сыгравший пять игр, идет на третьем месте с 10 очками.
В следующем матче "Металлург" на своей площадке сыграет с владивостокским "Адмиралом". "Барыс" на выезде встретится с уфимским "Салаватом Юлаевым". Обе встречи состоятся 5 сентября.
В других матчах воскресенья "Автомобилист" победил "Адмирал" (4:1), а "Куньлунь" по буллитам выиграл у "Трактора" (5:4 Б).