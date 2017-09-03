Магнитогорский "Металлург" обыграл "Барыс" в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 3 сентября. Магнитогорский "Металлург" со счетом 3:2 в серии буллитов обыграл астанинский "Барыс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы в составе "Металлурга" забросили Мэтт Эллисон (17-я минута) и Оскар Осала (28). У "Барыса" дублем отметился Найджел Доус (34, 58). Решающий буллит реализовал Сергей Мозякин.

В турнирной таблице Восточной конференции "Металлург" занимает девятое место с восемью очками в активе после шести сыгранных матчей. "Барыс", сыгравший пять игр, идет на третьем месте с 10 очками.

В следующем матче "Металлург" на своей площадке сыграет с владивостокским "Адмиралом". "Барыс" на выезде встретится с уфимским "Салаватом Юлаевым". Обе встречи состоятся 5 сентября.

В других матчах воскресенья "Автомобилист" победил "Адмирал" (4:1), а "Куньлунь" по буллитам выиграл у "Трактора" (5:4 Б).