"Спартак" по буллитам обыграл минское "Динамо" в матче КХЛ

Колобков: подготовка сборной России по художественной гимнастике является эталоннойСпорт 2 сентября, 20:27
Колобков: успех сестер Авериных на ЧМ по художественной гимнастике закономеренСпорт 2 сентября, 20:13
Дзюдоист Ринер завоевал десятое золото ЧМ, выиграв в личном зачете в весе свыше 100 кгСпорт 2 сентября, 20:10
"Спартак" по буллитам обыграл минское "Динамо" в матче КХЛСпорт 2 сентября, 20:04
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на землеПроисшествия 2 сентября, 20:02
Базаревич: сборная России по баскетболу не была фаворитом в матче против сербовСпорт 2 сентября, 19:57
Тараканов: удачный старт российских баскетболистов на ЧЕ стал приятной неожиданностьюСпорт 2 сентября, 19:45
"Сочи" нанес "Ак Барсу" первое поражение в сезоне КХЛ, забросив пять безответных шайбСпорт 2 сентября, 19:33
Мозгов считает, что не "попал" в игру в первой половине матча ЧЕ с сербамиСпорт 2 сентября, 19:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 2 сентября. Московский "Спартак" обыграл минское "Динамо" в серии буллитов со счетом 1:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Победный буллит реализовал Игорь Мирнов.
В таблице Восточной конференции "Спартак" занимает четвертое место, набрав восемь очков в шести матчах. "Динамо" занимает последнее место с двумя очками в пяти играх.
В следующем матче "Спартак" 4 сентября на своей площадке примет лидера Западной конференции санкт- петербургский СКА. "Динамо" в тот же день на выезде встретится с череповецкой "Северсталью".
В другом матче субботы СКА на выезде в серии буллитов победил нижегородское "Торпедо" со счетом 4:3. СКА сохранил лидерство в таблице Западной конференции, в активе команды 13 очков в пяти играх. "Торпедо" занимает седьмое место, набрав восемь очков. Санкт-петербургский клуб не потерпел ни одного поражения в КХЛ со старта сезона.