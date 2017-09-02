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"Спартак" по буллитам обыграл минское "Динамо" в матче КХЛ

Спорт
2 сентября, 20:04 UTC+3 ТАСС

Победный буллит реализовал Игорь Мирнов

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Хоккеисты "Спартака"

Хоккеисты "Спартака"

© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 2 сентября. Московский "Спартак" обыграл минское "Динамо" в серии буллитов со счетом 1:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Победный буллит реализовал Игорь Мирнов.

В таблице Восточной конференции "Спартак" занимает четвертое место, набрав восемь очков в шести матчах. "Динамо" занимает последнее место с двумя очками в пяти играх.

В следующем матче "Спартак" 4 сентября на своей площадке примет лидера Западной конференции санкт- петербургский СКА. "Динамо" в тот же день на выезде встретится с череповецкой "Северсталью".

В другом матче субботы СКА на выезде в серии буллитов победил нижегородское "Торпедо" со счетом 4:3. СКА сохранил лидерство в таблице Западной конференции, в активе команды 13 очков в пяти играх. "Торпедо" занимает седьмое место, набрав восемь очков. Санкт-петербургский клуб не потерпел ни одного поражения в КХЛ со старта сезона.

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