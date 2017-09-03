"Салават Юлаев" разгромил "Нефтехимик" в матче КХЛ

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ТАСС, 3 сентября. Уфимский "Салават Юлаев" со счетом 6:0 разгромил нижнекамский "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шайбы в составе уфимской команды забросили Илья Зубов (3-я минута), Денис Кокарев (31, 56), Максим Майоров (51), Антон Лазарев (54) и Филип Ларсен (55).
Защитник "Салавата" Ларсен продлил свою результативную до пяти матчей. Датчанин является единственным игроком КХЛ, которому удалось набрать очки во всех стартовых матчах сезона (6).
В таблице Восточной конференции "Салават Юлаев" вышел на третье место с девятью очками после пяти сыгранных матчей, "Нефтехимик", также имеющий в своем активе девять очков, занимает шестую строчку.
В следующем матче "Салават Юлаев" дома сыграет с астанинским "Барысом". "Нефтехимик" в гостях встретится с хоккейным клубом "Сочи". Обе встречи пройдут 7 сентября.