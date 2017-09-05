Мутко оценил степень готовности "Екатеринбург-Арены" как "очень высокую"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко оценил готовность "Екатеринбург-Арены" как очень высокую, в конце октября можно будет приступать к сдаче объекта в эксплуатацию. Об этом Мутко сказал журналистам.
Стадион в Екатеринбурге, вместимость которого составит 35 тысяч зрителей, примет четыре матча чемпионата мира по футболу 2018 года. Генеральным подрядчиком реконструкции арены является холдинг "Синара-Девелопмент", который входит в группу "Синара".
"Степень готовности стадиона очень высокая, больше 87 процентов. Уже идет работа по отделке, монтажу слаботочных и инженерных систем. Сейчас будет небольшая корректировка проекта, в конце октября уже можно будет серьезно приступать к сдаче в эксплуатацию. В целом впечатление очень хорошее", - сказал Мутко.
"Видно, что проведена большая работа. Нужно отметить работу правительства области, губернатора и мэрии, вокруг стадиона создается очень комфортное пространство, чтобы можно было сюда удобно добраться. Этот стадион - исторический, расположен в центре города, он будет украшением", - добавил вице-премьер.
Мутко подчеркнул, что Екатеринбург как город-организатор чемпионата мира не вызывал тревог у оргкомитета. "Мы достаточно серьезно мониторим ход подготовки к чемпионату мира. Практически все, что есть в программе подготовки Екатеринбурга, идет в графике и даже в определенной степени с опережением", - сказал Мутко.
Предполагается, что после чемпионата мира на арене в Екатеринбурге будут демонтированы временные трибуны общей вместимостью 13 тысяч мест.
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