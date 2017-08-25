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На стадионе в Екатеринбурге к ЧМ-2018 началась установка кресел

Новости Урала
25 августа, 14:32 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 25, августа. /ТАСС

Арена вместимостью 35 тыс. зрителей примет четыре матча группового этапа чемпионата мира

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© "Синара-Девелопмент"/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Генеральный подрядчик по проекту реконструкции стадиона в Екатеринбурге к чемпионату мира по футболу 2018 года приступил к установке зрительских кресел на объекте. Как сообщили журналистам в пресс-службе компании "Синара-Девелопмент", уже установлены 300 кресел.

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© ТАСС/Синара-Девелопмент

"На стадионе монтируются антивандальные пластиковые эргономичные сидения, выполненные из материалов, стойких к ультрафиолетовым лучам, устойчивых к коррозии, горению, низким и высоким температурам. <...> На восточном и западном секторах будут размещены по два наклонных яруса складных сидений. Также на этих трибунах предусмотрено оборудование мест для маломобильных граждан, кресел со столиками для работы представителей СМИ, кресел повышенной комфортности и сидений усиленной конструкции, выдерживающих нагрузку свыше 120 кг", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора компании Тимура Уфимцева, монтаж кресел на "Екатеринбург-Арене" в соответствии с графиком будет завершен до конца сентября текущего года. "Преобладающая часть сидений будет оранжевого цвета, кресла повышенной комфортности - черного. Общая вместимость стадиона составит 35 тысяч мест", - добавил Уфимцев.

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Также в пресс-службе сообщили, что продолжаются работы на футбольном поле, где 31 июля был посажен газон. "Специальные датчики, встроенные в почву, измеряют температуру поля. Данные позволяют специалистам проводить комплекс наиболее оптимальных и необходимых агротехнических мероприятий по уходу за газоном: полив и подкормку минеральными удобрениями. В ближайшие несколько дней, когда основная часть всходов достигнет высоты 6-8 см, будет проведена первая стрижка травы", - рассказали там.

Представители компании добавили, что в начале сентября для укрепления газона технологи приступят к прошивке футбольного поля искусственными волокнами. "Процесс займет около 3 недель. Пучок искусственной травы вшивается через каждые 2 см на глубину 18 см. Эта технология обустройства поля уже не раз использовалась на мировых аренах и получила признание специалистов", - отметили в компании.

Стадион в Екатеринбурге, вместимость которого составит 35 тысяч зрителей, примет четыре матча группового этапа чемпионата мира.

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