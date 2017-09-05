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Проводы сборной России на ОИ-2018 пройдут в рамках форума "Россия - спортивная держава"

Спорт
5 сентября, 13:36 UTC+3 МОСКВА

Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля

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МОСКВА, 5 сентября. Проводы сборной России на зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в ходе форума "Россия - спортивная держава", который состоится 31 января - 2 февраля в Ульяновской области. Об этом сообщается в пресс-релизе оргкомитета мероприятия.

Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.

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