Проводы сборной России на ОИ-2018 пройдут в рамках форума "Россия - спортивная держава"

МОСКВА, 5 сентября. Проводы сборной России на зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в ходе форума "Россия - спортивная держава", который состоится 31 января - 2 февраля в Ульяновской области. Об этом сообщается в пресс-релизе оргкомитета мероприятия.

Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.