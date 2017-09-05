Оргкомитет Паралимпиады-2018 собирается реализовать 280 тыс. билетов на соревнования

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АБУ-ДАБИ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Оргкомитет "Пхенчхан-2018" собирается реализовать порядка 280 тысяч билетов на соревнования в рамках зимних Паралимпийских игр 2018 года. Об этом сообщил президент оргкомитета Хи Бом Ли, выступая на конгрессе Международного паралимпийского комитета.
Паралимпийские игры пройдут с 9 по 18 марта.
"Мы планируем, что трибуны на соревнованиях будут заполнены и для этого нацелены на реализацию 280 тысяч билетов. Для этого, в частности, мы подписали соглашения с различными компаниями, социальными и другими организациями", - сказал Хи Бом Ли.
"Мы продолжим работу по обеспечению заполняемости стадионов, - подчеркнул он. - Мы сделаем все возможное, чтобы успешно провести Игры".
На Паралимпиаде в Пхенчхане будут разыграны 80 комплектов наград.