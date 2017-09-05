Объявлен состав сборной России по керлингу на ЧМ среди смешанных команд

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ТАСС, 5 сентября. Скип Алексей Стукальский, а также Мария Ермейчук, Олег Красиков и Маргарита Евдокимова вошли в состав сборной России для участия в чемпионате мира по керлингу среди смешанных команд. Об этом сообщает пресс-служба Федерации керлинга России.
"Говоря о составе команды, которая выступит на чемпионате мира, можно заметить, что он несколько отличается от состава, выигравшего Кубок страны, - сказал старший тренер россиян Константин Задворнов. - Мы заменили Аиду Афанасьеву, но сделали это скорее по возрастному критерию, претензий по содержанию игры к Аиде не было. Ее заменит Маргарита Евдокимова, выигравшая серебро чемпионата страны этого года в дисциплине микст, она хорошо проявила себя в весеннем чемпионате и заслужила место в сборной".
"Таким образом, состав команды включает опытного скипа и трех юниоров. Ермейчук, которая будет выступать на позиции третьего номера в этом году, в составе российской команды девушек завоевала золото Европейского олимпийского фестиваля, - продолжил Задворнов. - Красиков, второй номер команды, входит в расширенный состав молодежной сборной страны, имеет достижения и во взрослом керлинге - это бронза Кубка России среди мужских команд".
"Подготовка к чемпионату мира в миксте в этом сезоне имеет свою специфику. В сентябре пройдет мужской отборочный турнир, скип команды Алексей Стукальский будет сфокусирован на участии в этом соревновании. Его молодые партнеры начали подготовку в Санкт-Петербурге под руководством тренерской группы, в состав которой, кроме меня, вошли личные тренеры спортсменов Екатерина Ильиных и Елена Косьмина. Во второй половине сентября запланирован выезд команды в Финляндию на лед Института спорта Кисакаллио, где будет возможность проведения ряда международных встреч", - добавил наставник.
"Мы понимаем, что игроки команды - это в основном спортсмены 17-18 лет. Но именно в этом возрасте уже заявляли о себе нынешние лидеры российского керлинга. Будем надеяться, что новое поколение молодых российских керлеров имеет не меньшие амбиции и спортивный потенциал", - подытожил Задворнов.
Чемпионат мира по керлингу среди смешанных команд пройдет в швейцарском Шампери с 6 по 14 октября.