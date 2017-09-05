ФК "Марибор" продал все билеты на матч Лиги чемпионов со "Спартаком"

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ТАСС, 5 сентября. Словенский футбольный клуб "Марибор" продал все билеты на домашний матч Лиги чемпионов с российским "Спартаком". Об этом сообщает пресс-служба словенской команды.
"Марибор" примет "Спартак" 13 сентября на стадионе "Людски врт". Встреча станет первой для обеих команд на групповом этапе турнира. Арена в Мариборе вмещает 12994 зрителя.
"12250 билетов распродано. За восемь дней до начала матча билетов в продаже на игру нет. Остались только отдельные партии для болельщиков "Спартака", - сказано в сообщении клуба.
"Спартак" сыграет также с английским "Ливерпулем" и испанской "Севильей" в группе Е Лиги чемпионов.