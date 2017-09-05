Всероссийская федерация самбо приняла участие в сдаче нормативов ГТО в Люберцах

ТАСС, 5 сентября. Сотрудники Всероссийской федерации самбо приняли участие в мероприятии по сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", которое прошло в подмосковных Люберцах. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Всероссийская федерация самбо в полном составе приехала выполнить комплекс ГТО в Люберцы. Мы хотим своим примером показать, как нужно относиться к своему здоровью и выполнять указы президента нашей страны", - отметил президент федерации Сергей Елисеев.

По итогам сдачи ГТО 13 человек выполнили нормативы на золотой значок, один - на серебряный и два - на бронзовый. Также состоялось подписание меморандума о сотрудничестве Всероссийской федерации самбо и городского округа Люберцы в развитии и поддержке этого вида спорта.

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