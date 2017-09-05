Мосин: шансы на возвращение дабл-трапа в программу Олимпийских игр есть

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ДМИТРОВ /Московская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Шансы на возвращение дисциплины стендовой стрельбы дабл-трап в программу Олимпийских игр сохраняются. Такое мнение журналистам высказал бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года по стендовой стрельбе россиянин Василий Мосин.
Во вторник Мосин, Виталий Фокеев и Артем Некрасов завоевали бронзу в командных соревнованиях в дабл-трапе на чемпионате мира, который проходит в подмосковном Дмитрове.
"У нас уже есть опыт с упражнением в стрельбе по движущейся мишени, которое тоже было исключено из олимпийской программы. Но упражнение живет, Владимир Сергеевич Лисин [президент Стрелкового союза России] поддерживает этих спортсменов, он командирует их на чемпионаты мира, Европы, они завоевывают медали и славят нашу родину. Примерно так же будут обстоять дела и с дабл- трапом, насколько я понимаю", - сказал Мосин.
"Абсолютно точно, что шансы на это [возвращение дабл- трапа в олимпийскую программу] есть. Но нужно соблюдать еще другие условия - нужно быть конкурентоспособным в современном мире. Ситуация с дабл-трапом - это первая ласточка на пути того, что стрелковые дисциплины вообще могут быть исключены из программы Игр и заменены на другие виды", - отметил спортсмен.
Дабл-трап уже не является олимпийской дисциплиной. По итогам реформы Международного олимпийского комитета, прошедшей в июне 2017 года, дабл-трап, а также еще две стрелковые дисциплины были исключены из олимпийской программы Игр-2020 в Токио в пользу смешанных видов программы.