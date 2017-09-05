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Глава НОК Бразилии не ответил на вопросы по делу о коррупции при выборе столицы ОИ-2016

Спорт
5 сентября, 22:43 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 5, сентября. /ТАСС

Ранее в доме Нузмана и в штаб-квартире НОК Бразилии прошли обыски

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Глава Национального олимпийского комитета Бразилии Карлос Артур Нузман

Глава Национального олимпийского комитета Бразилии Карлос Артур Нузман

© EPA/MARCELO SAYAO

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 сентября. /ТАСС/. Председатель Национального олимпийского комитета (НОК) Бразилии и оргкомитета Олимпиады-2016 Карлос Артур Нузман промолчал в ответ на вопросы следствия во время дачи показаний по делу о подкупе Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщил во вторник информационный интернет-портал UOL.

Ранее в доме Нузмана и в штаб-квартире НОК Бразилии прошли обыски. На пресс-конференции следователи заявили, что нашли доказательства непосредственной причастности чиновника к подкупу членов МОК при выборе места проведения Игр 2016 года. Голосование по выбору столицы Олимпиады прошло 2 октября 2009 года на 121-й сессии МОК в Копенгагене. В финальном, третьем раунде Рио-де-Жанейро победил со счетом 66:32 Мадрид, который набрал наибольшее количество голосов в стартовом раунде.

В начале марта французская газета Le Monde сообщила, что бразильский бизнесмен, имя которого не называлось, заплатил $1,5 млн сыну занимавшего тогда пост президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и члена МОК Ламина Диака для того, чтобы чиновник проголосовал в пользу Рио-де-Жанейро. Комитет по этике МОК начал расследование, касающееся этого платежа. Сам Диак-младший, сын экс-главы IAAF, заявил, что бразильский город победил на выборах столицы Игр 2016 года честно.

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