Глава НОК Бразилии не ответил на вопросы по делу о коррупции при выборе столицы ОИ-2016

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 сентября. /ТАСС/. Председатель Национального олимпийского комитета (НОК) Бразилии и оргкомитета Олимпиады-2016 Карлос Артур Нузман промолчал в ответ на вопросы следствия во время дачи показаний по делу о подкупе Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщил во вторник информационный интернет-портал UOL.
Ранее в доме Нузмана и в штаб-квартире НОК Бразилии прошли обыски. На пресс-конференции следователи заявили, что нашли доказательства непосредственной причастности чиновника к подкупу членов МОК при выборе места проведения Игр 2016 года. Голосование по выбору столицы Олимпиады прошло 2 октября 2009 года на 121-й сессии МОК в Копенгагене. В финальном, третьем раунде Рио-де-Жанейро победил со счетом 66:32 Мадрид, который набрал наибольшее количество голосов в стартовом раунде.
В начале марта французская газета Le Monde сообщила, что бразильский бизнесмен, имя которого не называлось, заплатил $1,5 млн сыну занимавшего тогда пост президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и члена МОК Ламина Диака для того, чтобы чиновник проголосовал в пользу Рио-де-Жанейро. Комитет по этике МОК начал расследование, касающееся этого платежа. Сам Диак-младший, сын экс-главы IAAF, заявил, что бразильский город победил на выборах столицы Игр 2016 года честно.