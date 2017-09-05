Сборная Габона победила команду Кот-д'Ивуара в матче отбора ЧМ-2018 по футболу

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ТАСС, 5 сентября. Сборная Габона обыграла команду Кот- д'Ивуара со счетом 2:1 в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года.
В составе сборной Габона отличились Аксель Мейе (19-я минута), Марио Лемина (29). В составе команды Кот-д'Ивуара гол забил Макселл Корне (58). Сборная Кот-д'Ивуара занимает первое место в группе C с семью очками, команда Габона - третье (5).
В матче группы A сборные Туниса и Демократической Республики Конго сыграли вничью (2:2). Сборная Туниса лидирует в группе (10), команда Демократической Республики Конго занимает второе место (7).
В матче группы E сборная Египта победила команду Уганды (1:0). Египтяне лидируют в группе (9), сборная Уганды занимает второе место (7).
В матчах группы D сборная Буркина-Фасо сыграла вничью с командой Сенегала (2:2), сборная Кабо-Верде победила команду ЮАР (2:1). Сборная Буркина-Фасо лидирует в группе (6), команда Кабо-Верде идет второй (6), сенегальцы занимают третье место (5), сборная ЮАР - четвертое (4).
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.