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Прокуратура: глава НОК Бразилии заплатил $2 млн за выбор Рио-де-Жанейро столицей ОИ-2016

Спорт
6 сентября, 10:46 UTC+3 ТАСС

Председатель Национального олимпийского комитета Бразилии и глава оргкомитета Олимпиады-2016 Карлос Артур Нузман отказался от дачи показаний по делу о коррупции

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ТАСС, 6 сентября. Бразильская прокуратура подозревает председателя Национального олимпийского комитета (НОК) Бразилии и главу оргкомитета Олимпиады-2016 Карлоса Артура Нузмана в даче взятки в размере $2 млн за выбор Рио-де- Жанейро столицей Игр. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на прокуратуру.

Нузман отказался от дачи показаний по делу о коррупции, его адвокат заявил, что глава НОК Бразилии не признает обвинения. Ранее в доме Нузмана и в штаб-квартире НОК Бразилии прошли обыски. На пресс-конференции следователи заявили, что нашли доказательства непосредственной причастности чиновника к подкупу членов МОК при выборе места проведения Игр 2016 года.

Голосование по выбору столицы Олимпиады прошло 2 октября 2009 года на 121-й сессии МОК в Копенгагене. В финальном раунде голосования Рио-де-Жанейро победил со счетом 66:32 заявку Мадрида, которая набрала наибольшее количество голосов в стартовом раунде.

В начале марта французская газета "Монд" сообщила, что бразильский бизнесмен, имя которого не называлось, заплатил $1,5 млн сыну занимавшего тогда пост президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) и члена МОК Ламина Диака для того, чтобы чиновник проголосовал в пользу Рио-де-Жанейро. Комитет по этике МОК начал расследование, касающееся этого платежа. Сам Диак- младший, сын экс-главы ИААФ, заявил, что бразильский город победил на выборах столицы Игр 2016 года честно.

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