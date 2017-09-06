Призер Олимпиады-2016 по борьбе Арутюнян перешел в ММА

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Серебряный призер Олимпийских игр в греко-римской борьбе Мигран Арутюнян перешел в смешанные единоборства (ММА). Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

"Мигран переходит в новую спортивную колею - ММА. В ближайшее время будут новости [о промоушене]", - сказал Магомедов.

28-летний Арутюнян имеет российское и армянское гражданство, является борцом греко-римского стиля и выступал в весовой категории до 66 кг. Он завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де- Жанейро. Также Арутюнян имеет в своем активе серебро Европейских игр 2015 года.