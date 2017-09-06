Литовского баскетболиста Мотеюнаса обокрали в отеле во время чемпионата Европы

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ТАСС, 6 сентября. Грабители украли €6 тысяч у баскетболиста сборной Литвы Донатаса Мотеюнаса во время чемпионата Европы. Об этом сообщает журналист Дэвид Пик в своем Twitter.
BREAKING: Thousands of dollars, credit cards, watches stollen from EuroBasket hotel. Donatas Motiejunas robbed €6000. Police investigate.— David Pick (@IAmDPick) 6 сентября 2017 г.
"Мошенники украли тысячи долларов, кредитные карты и часы из отеля в Тель-Авиве, где остановились сборные, - говорится в сообщении. - В частности, Мотеюнаса обокрали на €6 тысяч. Полиция ведет расследование".
Пр информации литовского портала BasketNews.lt, другие члены команды не пострадали.
Чемпионат Европы проходит в Стамбуле, Хельсинки, Тель- Авиве и Клуж-Напоке и завершится 17 сентября.
В Тель-Авиве проходят игры группы В, в которой, помимо литовцев, выступают команды Германии, Италии, Грузии, Израиля и Украины. Сборная Литвы, которая с семью очками лидируют в группе, проведет еще один матч в Тель-Авиве, после чего переедет в Стамбул, где пройдут игры плей-офф.