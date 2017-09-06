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Литовского баскетболиста Мотеюнаса обокрали в отеле во время чемпионата Европы

Спорт
6 сентября, 11:47 UTC+3 ТАСС

Мошенники украли у игрока €6 тысяч, инцидент произошел в отеле Тель-Авива, где остановилась сборная

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ТАСС, 6 сентября. Грабители украли €6 тысяч у баскетболиста сборной Литвы Донатаса Мотеюнаса во время чемпионата Европы. Об этом сообщает журналист Дэвид Пик в своем Twitter.

"Мошенники украли тысячи долларов, кредитные карты и часы из отеля в Тель-Авиве, где остановились сборные, - говорится в сообщении. - В частности, Мотеюнаса обокрали на €6 тысяч. Полиция ведет расследование".

Пр информации литовского портала BasketNews.lt, другие члены команды не пострадали.

Чемпионат Европы проходит в Стамбуле, Хельсинки, Тель- Авиве и Клуж-Напоке и завершится 17 сентября.

В Тель-Авиве проходят игры группы В, в которой, помимо литовцев, выступают команды Германии, Италии, Грузии, Израиля и Украины. Сборная Литвы, которая с семью очками лидируют в группе, проведет еще один матч в Тель-Авиве, после чего переедет в Стамбул, где пройдут игры плей-офф.

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