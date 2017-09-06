Литовского баскетболиста Мотеюнаса обокрали в отеле во время чемпионата Европы

ТАСС, 6 сентября. Грабители украли €6 тысяч у баскетболиста сборной Литвы Донатаса Мотеюнаса во время чемпионата Европы. Об этом сообщает журналист Дэвид Пик в своем Twitter.

BREAKING: Thousands of dollars, credit cards, watches stollen from EuroBasket hotel. Donatas Motiejunas robbed €6000. Police investigate. — David Pick (@IAmDPick) 6 сентября 2017 г.

"Мошенники украли тысячи долларов, кредитные карты и часы из отеля в Тель-Авиве, где остановились сборные, - говорится в сообщении. - В частности, Мотеюнаса обокрали на €6 тысяч. Полиция ведет расследование".

Пр информации литовского портала BasketNews.lt, другие члены команды не пострадали.

Чемпионат Европы проходит в Стамбуле, Хельсинки, Тель- Авиве и Клуж-Напоке и завершится 17 сентября.

В Тель-Авиве проходят игры группы В, в которой, помимо литовцев, выступают команды Германии, Италии, Грузии, Израиля и Украины. Сборная Литвы, которая с семью очками лидируют в группе, проведет еще один матч в Тель-Авиве, после чего переедет в Стамбул, где пройдут игры плей-офф.