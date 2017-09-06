"Мы словно побывали на мини-Олимпиаде": российские спортсмены об Универсиаде

В ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная подготовке ко Всемирной зимней универсиаде 2019 года в Красноярске с учетом опыта недавно завершившейся Всемирной летней универсиады в Тайбэе. О значении Универсиады в жизни и карьере молодых спортсменов ТАСС рассказали участники соревнований в Тайбэе.

Дмитрий Щербинин, капитан волейбольной команды, участник трех Универсиад (два золота и серебро):

— Я прекрасно знаком с Универсиадой. Сейчас, когда меня позвали принять участие, я сначала попросил время на размышление, однако уже через час перезвонил тренеру Константину Анатольевичу Сиденко — принял решение ехать. Мне этот турнир безумно нравится, да и по возрасту это последняя возможность принять в нем участие.

Нравится царящая на Универсиаде атмосфера — дружелюбная, все друг друга уважают, никаких стычек. Вечером в Студенческой деревне Универсиады всегда праздник — одни участники команд танцуют, другие развлекаются, все очень позитивно.

С Универсиадой связан один из самых запоминающихся моментов в карьере. Случился он во время моей первой поездки на студенческие Игры, которые проходили в 2009 году в Сербии. Для нас это был великий турнир, поскольку все мы в команде тогда были молодыми ребятами. Так вот, в четвертьфинальном матче с канадцами мы проигрывали по сетам 0:2 и думали, что проиграем, но главный тренер, который всю игру был абсолютно спокоен, сказал нам: "Парни, игра только начинается". Запомнилось, что он даже ни на секунду не сомневался в том, что мы можем победить. Это нас так вдохновило, что мы побороли канадцев и дальше на пути к золоту победили всех.

Сейчас на Универсиаде была похожая ситуация: в четвертьфинале мы встретились с аргентинцами и вновь уступали 0:2, у меня даже возникло чувство дежавю. В этой ситуации моей задачей как капитана было подбодрить всех и достучаться до ребят, что проигрывать нельзя, иначе потом будет стыдно смотреть людям в глаза.

В итоге все завершилось классно. Да, в финале этой Универсиады немного не получилось, понятно, что сейчас будет обсуждение в стиле "как так, сборная России проиграла Универсиаду, что за люди поехали?" Но я сказал парням: "Побеждают все, и проигрывают все". Ругани и недовольства быть не должно. Спасибо нашему тренеру, он меня в этом поддержал. Считаю, что у Константина Анатольевича большое тренерское будущее, желаю ему успехов.

Юлия Бравникова, член команды по художественной гимнастике, участница Универсиады (четыре золота, включая многоборье):

— Универсиада — это очень интересное соревнование, которого до этого в моей жизни не было. Надеюсь, что она будет у меня не единственной, поскольку очень интересно находиться в атмосфере, когда все спортсмены и все виды спорта представлены на одной территории, переживают и болеют друг за друга. Когда ты ощущаешь такую поддержку, когда за тебя болеет вся страна, выступать гораздо легче.

На наших обычных соревнованиях, таких как Гран-при или Кубок мира, мы изолированы от всего происходящего: мы приезжаем, живем в отеле, выступаем и уезжаем. А тут мы жили в Студенческой деревне, словно на мини-Олимпиаде. Очень приятно, что Ирина Александровна Винер-Усманова доверила нам право выступить, и мы ее не подвели. Защищать честь страны — важная и большая ответственность. А еще я не подвела своих родителей, своего папу: видеть радость в его глазах — это счастье.

Маргарита Черномырдина, капитан футбольной команды, участница двух Универсиад (серебро и бронза):

— Универсиада — это праздник. Для меня это уже вторые студенческие Игры, и сейчас они были более значимыми. Первые получились более эмоциональными, сейчас же я уже обладала определенным опытом, поддерживала молодых девчонок. Эти соревнования позволяют тебе отвлечься от рутинной работы, побуждают на дальнейшее развитие карьеры.

Во время первого матча на турнире наши соперницы — южноафриканки — начали исполнять что-то напоминающее песню. Я не знаю, возможно, это была песня какого-то племени или просто мотивирующая их композиция. Делали они это очень громко. Это было похоже на танец войны, который исполняют новозеландские регбисты. Этим они только раззадорили нас и настроили против себя. После победного матча уже пели мы, а соперницы уходили с поля грустные.​

Подготовил Артем Кузнецов