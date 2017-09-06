Мухометов: тренер ХК "Адмирал" Андриевский имеет большой кредит доверия

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Главный тренер владивостокского "Адмирала" Александр Андриевский имеет большой кредит доверия со стороны руководства хоккейного клуба. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер клуба Ильдар Мухометов.

На старте сезона КХЛ "Адмирал" провел выездную серию из семи матчей, сумев добиться одной победы - в игре против челябинского "Трактора" (3:2).

"Кредит доверия у Андриевского большой, он доказал свою состоятельность по итогам двух предыдущих сезонов. Мы ему полностью доверяем, у нас нет никаких мыслей [об увольнении] насчет главного тренера или тренерского штаба у нас нет. Если игроки будут стараться играть на том же уровне, то результат придет. На данном этапе вопросов к Андриевскому не очень много", - сказал Мухометов.

После семи матчей "Адмирал" замыкает турнирную таблицу Восточной конференции, имея в активе три очка. В следующем матче 11 сентября "Адмирал" на своей площадке сыграет против "Слована" из Братиславы.