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Мухометов: тренер ХК "Адмирал" Андриевский имеет большой кредит доверия

Спорт
6 сентября, 13:31 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

На старте сезона КХЛ "Адмирал" провел выездную серию из семи матчей, сумев добиться одной победы - в игре против челябинского "Трактора"

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Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский

Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский

© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Главный тренер владивостокского "Адмирала" Александр Андриевский имеет большой кредит доверия со стороны руководства хоккейного клуба. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер клуба Ильдар Мухометов.

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На старте сезона КХЛ "Адмирал" провел выездную серию из семи матчей, сумев добиться одной победы - в игре против челябинского "Трактора" (3:2).

"Кредит доверия у Андриевского большой, он доказал свою состоятельность по итогам двух предыдущих сезонов. Мы ему полностью доверяем, у нас нет никаких мыслей [об увольнении] насчет главного тренера или тренерского штаба у нас нет. Если игроки будут стараться играть на том же уровне, то результат придет. На данном этапе вопросов к Андриевскому не очень много", - сказал Мухометов.

После семи матчей "Адмирал" замыкает турнирную таблицу Восточной конференции, имея в активе три очка. В следующем матче 11 сентября "Адмирал" на своей площадке сыграет против "Слована" из Братиславы.

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