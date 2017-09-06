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Австриец Денифль выиграл 17-й этап веломногодневки "Вуэльта"

Спорт
6 сентября, 19:04 UTC+3 ТАСС

Россиянин Ильнур Закарин из команды "Катюша-Альпецин" занял пятое место

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Штефан Денифль

Штефан Денифль

© EPA-EFE/JAVIER LIZON

ТАСС, 6 сентября. Австрийский велогонщик команды "Аква Блю Спорт" Штефан Денифль стал победителем 17-го этапа многодневки "Вуэльта Испании".

Денифль преодолел дистанцию 180,5 км между Вильядьего и Лос-Мачукос за 4 часа 48 минут 52 секунды. Второе место занял испанец Альберто Контадор ("Трек-Сегафредо", отставание 28 секунд). Третьим стал колумбиец Мигель Анхель Лопес ("Астана", +1.04).

Россиянин Ильнур Закарин из команды "Катюша-Альпецин" занял пятое место (+1.04).

Британец Крис Фрум из команды "Скай" сохранил лидерство в общем зачете (67 часов 44 минуты 3 секунды). Закарин идет четвертым, отставая от британца на 2 минуты 25 секунд.

"Вуэльта", которая является третьим и заключительным Гранд-туром сезона, завершится 10 сентября финишем в Мадриде.

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