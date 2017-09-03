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Российский велогонщик Закарин стал вторым на 15-м этапе "Вуэльты"

Спорт
3 сентября, 19:25 UTC+3 ТАСС

Победителем стал колумбиец Мигель Анхель Лопес

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Ильнур Закарин

Ильнур Закарин

© EPA/LAURENT GILLIERON

ТАСС, 3 сентября. Российский велогонщик швейцарской команды "Катюша-Альпецин" Ильнур Закарин стал вторым на 15-этапе многодневки "Вуэльта Испании". Этап стартовал в Алькала-ла-Реаль и финишировал в Альто Хойя-де-ла-Мора.

Победителем стал колумбиец Мигель Анхель Лопес ("Астана"), преодолевший дистанцию 129,4 км за 3 часа 34 минуты 51 секунду. Третьим стал голландец Вилко Келдерман (Sunweb).

Закарин вышел на третье место в генеральной классификации, отставая от лидера британца Криса Фрума (Sky) на 2 минуты 8 секунд.

Вуэльта", которая является третьим и заключительным Гранд-туром сезона, завершится 10 сентября финишем в Мадриде.

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