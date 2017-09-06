Куряне выиграли медальный зачет в рукопашном бое на Всероссийских играх боевых искусств

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ТАСС, 6 сентября. Сборная Курской области стала победителем медального зачета соревнований по рукопашному бою на Всероссийских юношеских играх боевых искусств, проходящих в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза боевых искусств.
Всего было проведено 396 поединков и разыгран 41 комплект медалей. Второе место заняла сборная Ставропольского края, третье - команда Астраханской области.
Х Всероссийские юношеские игры боевых искусств стартовали в понедельник. На нынешних соревнованиях разыгрываются более 700 комплектов наград в 21 виде спорта: рукопашный бой, вьет-во-дао, сито-рю, сумо, тайский бокс, капоэйра, тхэквондо (ИТФ), тхэквондо (ВТФ), кендо, джиу-джитсу, кикбоксинг, айкидо, ушу, спортивная борьба, мас-рестлинг, самбо, борьба на поясах, комплексное единоборство, карате, армейский рукопашный бой, киокусинкай.
Всероссийские юношеские игры боевых искусств завершатся 18 сентября.