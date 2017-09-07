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Представители WADA и РУСАДА посетят форум "FISU-2018" перед Универсиадой в Красноярске

Спорт
7 сентября, 10:50 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

В мероприятии планируется участие около 300 представителей национальных федераций студенческого спорта из 50 и более стран мира

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МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будут приглашены к участию в форуме "FISU-2018", предваряющем XXIX Всемирную зимнюю универсиаду 2019 года в Красноярске. Об этом ТАСС заявил генеральный директор исполнительной дирекции Универсиады-2019 Максим Уразов.

Форум "FISU-2018" пройдет в Красноярске с 6 по 10 августа следующего года. В мероприятии планируется участие около 300 представителей национальных федераций студенческого спорта из 50 и более стран мира. В качестве экспертов выступят представители международных организаций, российские общественные и спортивные деятели, представители крупнейших вузов страны, члены студенческих спортивных союзов и ассоциаций, организаторы крупных спортивных мероприятий.

"Да, мы планируем приглашение представителей антидопинговых структур - и WADA, и РУСАДА. Сейчас активно формируем программу форума, и тема антидопинга должна быть освещена, она сейчас очень актуальна", - заявил Уразов.

31 августа на посту генерального директора РУСАДА был утвержден Юрий Ганус. "С Ганусом пока не контактировали, у нас было тесное общение с прошлым руководством этой организации. В ближайшее время рассчитываем наладить контакты с новыми руководителями", - отметил Уразов.

Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.

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Допинг Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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