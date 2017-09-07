Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 57.34
€ 68.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин: "Президентские спортивные игры" дают школьникам шанс начать большую карьеру

Спорт
7 сентября, 11:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

Соревнования пройдут с 7 по 28 сентября 2017 года в "Орленке"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Всероссийских соревнований школьников "Президентские спортивные игры". Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

"Вы показали отличные результаты в отборочных турах и своим усердием заслужили путевку на заключительный этап соревнований. Участие в играх - прекрасная возможность приобрести ценный опыт работы в команде, стать сильнее, увереннее в себе. А для многих, убежден, это шанс начать большую спортивную карьеру, добиться успеха на этом поприще", - отмечается в приветствии.

Глава государства отметил, что участников соревнований ждут "честные захватывающие состязания и встречи со сверстниками из разных регионов России" и знакомство с легендарным детским центром "Орленок", его историей и традициями. Президент пожелал участникам спортивного азарта, удачи, новых достижений и радости от пребывания на черноморском побережье.

С 7 по 28 сентября 2017 года в "Орленке" пройдут Всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры".

Программа Президентских спортивных игр состоит из основных (обязательных) и дополнительных видов. В 2017 году в обязательную программу "Президентских спортивных игр" входят - баскетбол 3х3, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, шашки. Дополнительная программа представлена тремя видами - лапта, гандбол, тэг-регби 5х5.

Во время проведения всероссийского финала "Президентских спортивных игр" будет реализована образовательная программа для обучающихся и педагогов. Для детей будут организованы встречи с олимпийскими чемпионами и ведущими спортсменами страны, мастер-классы по различным видам спорта. Педагоги примут участие в круглых столах, познакомятся с инновационными проектами, образовательными программами в области физической культуры и спорта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
10
Олимпийский резерв: в Ярославле ввели в эксплуатацию государственное хоккейное училище
Сборная России празднует победу в финале чемпионата Европы
8
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Футболисты сборной России
14
Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Улюкаев посоветовал "бояться данайцев, приносящих колбайцев"
2
Во время выступления Порошенко депутаты Рады подняли плакаты против репрессий и коррупции
3
Порошенко: на Украине растет спрос на коммунистическую идеологию
4
Вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе и Америке
5
Порошенко признал, что возвращение Крыма Украине сейчас нереально
6
СМИ: двое военных погибли в результате удара Израиля по территории Сирии
7
При передаче денег Улюкаеву Сечин извинился, что "затянули с исполнением поручения"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама