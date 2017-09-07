Путин: "Президентские спортивные игры" дают школьникам шанс начать большую карьеру

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Всероссийских соревнований школьников "Президентские спортивные игры". Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
"Вы показали отличные результаты в отборочных турах и своим усердием заслужили путевку на заключительный этап соревнований. Участие в играх - прекрасная возможность приобрести ценный опыт работы в команде, стать сильнее, увереннее в себе. А для многих, убежден, это шанс начать большую спортивную карьеру, добиться успеха на этом поприще", - отмечается в приветствии.
Глава государства отметил, что участников соревнований ждут "честные захватывающие состязания и встречи со сверстниками из разных регионов России" и знакомство с легендарным детским центром "Орленок", его историей и традициями. Президент пожелал участникам спортивного азарта, удачи, новых достижений и радости от пребывания на черноморском побережье.
С 7 по 28 сентября 2017 года в "Орленке" пройдут Всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры".
Программа Президентских спортивных игр состоит из основных (обязательных) и дополнительных видов. В 2017 году в обязательную программу "Президентских спортивных игр" входят - баскетбол 3х3, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, шашки. Дополнительная программа представлена тремя видами - лапта, гандбол, тэг-регби 5х5.
Во время проведения всероссийского финала "Президентских спортивных игр" будет реализована образовательная программа для обучающихся и педагогов. Для детей будут организованы встречи с олимпийскими чемпионами и ведущими спортсменами страны, мастер-классы по различным видам спорта. Педагоги примут участие в круглых столах, познакомятся с инновационными проектами, образовательными программами в области физической культуры и спорта.