СМИ: МОК знал о коррупции при выборах страны-хозяйки Олимпиады-2016

ТАСС, 7 сентября. Международный олимпийский комитет (МОК) уже в начале 2016 года располагал информацией относительно возможного подкупа голосов при выборе страны- хозяйки Олимпийских игр - 2016. Об этом пишет портал Еstadao.com.br.

По информации источника, в начале 2016 года власти Франции уже начали расследование по выборам стран-хозяек ОИ-2016 и ОИ-2020 и встречались с юристами МОК в Париже для обсуждения проблемы. Также издание сообщает, что бывший президент Бразильской конфедерации зимних видов спорта Эрик Вальтер Малезон знал о возможной коррупционной схеме и писал письма МОК с просьбой провести расследование. Однако МОК на это никак не отреагировал.

Во вторник Федеральная полиция Бразилии провела обыски в доме председателя оргкомитета "Рио-2016" Карлоса Артура Нузмана и в штаб-квартире возглавляемого им Национального олимпийского комитета (НОК) южноамериканской страны. По данным телеканала "Глобу", следователи нашли доказательства непосредственной причастности Нузмана к подкупу представителей МОК. Для этого, по их мнению, использовались счета, расположенные на Виргинских островах и в государстве Антигуа и Барбуда. Позже на допросе, по информации интернет- портала UOL, Нузман промолчал в ответ на вопросы следствия во время дачи показаний по делу о подкупе МОК.

Кроме того, суд выписал ордеры на арест двух предполагаемых соучастников коррупционной схемы - предпринимателей Артура Сезара де Менезеса и Элиани Перейру Кавалканте. По версии следствия, именно они профинансировали подкуп голосов в МОК, а взамен впоследствии получили выгодные контракты с правительством штата Рио-де-Жанейро. Полицейская спецоперация, связанная с выбором столицы Олимпиады-2016, получила название Unfair play, что в переводе с английского означает "нечестная игра". Расследование дела, которое началось еще девять месяцев назад, проводится Бразилией в сотрудничестве с властями Франции и Антигуа и Барбуда.

Также во вторник финансовая прокуратура Франции выступила с заявлением, где сообщила, что обнаружила доказательства наличия коррупционной схемы между представителями Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) и членами МОК. Отмечалось, что расследования выявили широкомасштабную коррупционную схему вокруг Папы Массаты Диака, сына бывшего главы ИААФ Ламина Диака, и влиятельных членов МОК. Прокуратура обнаружила доказательства того, что платежи были выплачены членам ИААФ и МОК в рамках выборов хозяев крупнейших спортивных турниров.